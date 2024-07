Enseigner avec le Web 2.0

Le concept de Web 2.0 est né des cendres de l’effondrement des dot.com en 2001. En passant du statut de mot à la mode à celui de concept actif, le Web 2.0 est devenu un élément important du World Wide Web. En raison de ses capacités de communication bidirectionnelle, il devient également un moyen de plus en plus populaire d’intégrer la technologie dans la salle de classe.

Exemples d’utilisation en classe des technologies web 2.0

L’écriture peut se transformer en une communication individuelle entre l’enseignant et l’élève. Avec l’utilisation d’un blog centré sur l’école, les élèves peuvent également recevoir des conseils et des corrections de la part de leurs pairs. Un logiciel wiki peut permettre aux élèves d’ajouter leur section de recherche à un document créé par un groupe ou une classe, tout en permettant l’édition en direct du document. Les blogs et les wikis favorisent l’édition par les pairs. Les élèves sont ainsi davantage impliqués dans le processus d’écriture, ce qui renforce leurs compétences en matière de rédaction, d’édition et de communication.

Le streaming fait entrer le monde dans la salle de classe. Les conférenciers invités peuvent participer depuis n’importe quel endroit disposant d’une connexion Internet. Les élèves peuvent poser des questions à des scientifiques pendant qu’une expérience est menée dans un laboratoire auquel ils n’auraient pas été autorisés à accéder autrement. Les élèves de classes situées dans des pays différents peuvent se poser mutuellement des questions sur leur société et leur culture. De jeunes enfants vivant dans des communautés isolées peuvent même participer à une excursion virtuelle dans un parc naturel.

Les flux RSS, parfois également appelés flux Web, ont été très populaires auprès des administrations et des enseignants du secondaire jusqu’au milieu des années 2010. Mais aujourd’hui ces flux se font très rares. Les administrateurs pouvaient demander aux parents et aux tuteurs de s’inscrire pour recevoir des mises à jour sur les événements et les nouvelles de l’école. Les lycéens, qui disposaient généralement de leur propre compte de courrier électronique, pouvaient s’inscrire pour recevoir des fils de syndication de leurs professeurs, ce qui permettait à ces derniers d’envoyer facilement des devoirs et des rappels de cours.

Les podcasts gagnent en popularité pour des raisons similaires à celles des RSS, à savoir la facilité de la communication de masse. Les administrateurs et les enseignants peuvent informer les parents et les élèves au moyen d’un message audio ou vidéo préenregistré. Les enseignants peuvent même utiliser les podcasts pour enregistrer des leçons en classe pour les élèves absents, ou créer des archives que les élèves peuvent consulter avant les examens.

